Aanvullende verzekering raakt verder uit de gratie

De aanvullende verzekering raakt beetje bij beetje uit de gratie bij de Nederlander. Koos in 2006 nog 93 procent van de bevolking voor een aanvullende verzekering, in 2024 is dat gedaald naar 81,5 procent, blijkt uit cijfers van Vektis.

Beetje bij beetje daalt het percentage aanvullend verzekerden. Opvallende trendbreuk was er in 2021 toen het percentage steeg van 83,2 procent naar 84,9 procent.

Premiekorting

Vooral collectief verzekerden kiezen voor een aanvullende verzekering. Een zorgverzekeraar mag collectief verzekerden geen premiekorting meer geven bij de basisverzekering, maar nog op de aanvullende verzekering. Overigens is de gemiddelde individuele verzekering blijft goedkoper dan de gemiddelde collectieve verzekering. Vooral een combinatiepakket met mondzorg is populair.

Hoog percentage overstappers

In het overstapseizoen 2023-2024 wisselden 1,3 miljoen verzekerden van zorgverzekeraar. Dat is 7,4 procent van de verzekerden. Deze 7,4 procent is het een na hoogste percentage sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006.

De kleine verzekeraar EUCARE maakte relatief de grootste groei door, namelijk 9,3 procent. Maar Zilveren Kruis groeide ook flink met 7,8 procent. Andere winnaars afgelopen overstapseizoen waren Zorg en Zekerheid (3,2 procent), ONVZ (1,5 procent) en Menzis (0,2 procent. Grote verliezer was ASR. De verzekeraar verloor maar liefst 22,5 procent, Zorgverzekeraarsmerk FBTO maakte veruit de grootste groei door: van 475 duizend verzekerden in 2023 naar bijna 947 duizend verzekerden in 2024 (plus 89,0 procent).