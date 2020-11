Aanwijzing IGJ voor commerciële coronateststraat

De IGJ heeft snel na het begin van haar controles bij commerciële coronateststraten een aanwijzing gegeven. Het gaat om Q-COMED BV, dat coronatesten aanbiedt onder de naam Coronatestservice. Positief geteste personen werden laat, onjuist of niet doorgegeven aan de GGD. Ook was de veiligheid in het geding.

Vorige maand bleek dat veel commerciële teststraten de testgegevens niet doorgeven aan de GGD. Daardoor is het aantal corona-besmettingen groter dan het RIVM meldt. Zowel het landelijke GGD GHOR als het RIVM zeggen dat ze de uitslagen van de duizenden commerciële corona-testen niet meetellen in hun dagelijkse update, omdat ze die gegevens niet krijgen.

Risico’s voor veiligheid

Volgens de inspectie zijn er “risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg” bij Coronatestservice. Het bedrijf heeft twee weken de tijd gekregen om te verbeteren. Op het moment van de inspecties waren er drie locaties van Coronatestservice: op Schiphol-Rijk, in Utrecht en in Almere. De locatie Schiphol-Rijk verhuisde later naar Badhoevedorp. Alle locaties zijn minimaal een keer bezocht door de inspectie.

De inspectie zag tijdens het bezoek een situatie die een ernstige bedreiging kan vormen voor de veiligheid van de gebruikers, medewerkers en de zorg in het algemeen. Zo werd er niet gewerkt volgens de richtlijnen. Met name de hygiëne was niet in orde, voor zowel de mensen die een test afgenomen kregen als de mensen die bij de teststraat werkten. Hierdoor bestond het risico op kruisbesmetting. Verder werden de antistoftesten niet volgens de handleiding gebruikt.

Geen arts

Daarnaast was er geen arts medisch inhoudelijk betrokken bij het afnemen van de testen en het duiden van de testuitslag. De arts die door Coronatestservice was ingehuurd zag alleen toe op de procedures en training van de medewerkers.

De aanwijzing is opgelegd op 3 november. Coronatestservice moest binnen twee weken voldoen aan de geldende richtlijnen. Als het bedrijf niet aan de aanwijzing voldoet, kan de IGJ een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.