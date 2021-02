Aart Schene benoemd tot erelid Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Het erelidmaatschap staat symbool voor de grote waardering vanuit NVvp voor de onvermoeibare en passievolle inzet voor kwaliteit van leven van psychiatrische patiënten en standaarden voor zorgkwaliteit waarmee psychiaters hun werk nog beter kunnen doen. Ook heeft Schene zijn carrière bovendien overtuigend neergezet als organisator van goede zorg, onderwijs en onderzoek, vermeldt de NVvp op de website.

Loopbaan

In de ruim dertig jaar dat hij werkzaam is als psychiater, hoogleraar en onderzoeker bij het AMC, Universiteit van Amsterdam en Radboudumc, Radboud Universiteit in Nijmegen verwierf Aart Schene bekendheid in binnen- en buitenland voor zijn initiatieven voor kwaliteitsverbetering van zorg aan psychiatrische patiënten. Hij zette zich ruim twintig jaar buitengewoon actief in als lid en voorzitter van diverse commissies van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, waarmee hij een grote invloed heeft uitgeoefend op professionalisering van het zorgaanbod.