Achmea haalt 380 miljoen uit reserves om premiestijging te drukken

Volgens Achmea stijgen de premies vanwege de groei van de zorgkosten. “Dit wordt veroorzaakt door de uitbreiding van het basispakket, hogere personeelskosten voor zorgmedewerkers, prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure en specialistische medicijnen”, aldus de verzekeraar.

Hoger resultaat

De greep uit de kas zal Achmea grotendeels dit jaar in de boeken zetten. Zo’n 300 miljoen euro zal dit jaar als last worden genomen. Achmea kan dit doen door het hogere resultaat uit zorgactiviteiten dit jaar. Dat kwam mede doordat er meer reguliere zorg mogelijk was door een mindere coronadruk. Daarnaast is er een hogere bijdrage vanuit de overheid vanwege corona.

Premiestijging beteugelen

Ook vorig jaar zette Achmea reserves in om de premiestijging te beteugelen. Toen ging het om 136 miljoen euro. (ANP)