Achmea verkoopt belang in Stroke2prevent

Het Achmea Innovation Fund heeft het belang van 20 procent in Stroke2prevent verkocht aan Medical2market Participaties uit Zwolle. Stroke2prevent heeft tevens verdere stappen op internationaal vlak gezet. Recent is Stroke2prevent geregistreerd bij de Amerikaanse FDA. Daarbij wordt het bedrijf gesteund door de medische groothandel DeRoyal Healthcare uit de Verenigde Staten.

Financiële details over de prijs van het belang van Achmea zijn niet bekendgemaakt.

Ballonnetje

Stroke2prevent levert de zogeheten A-View, een medisch hulpmiddel in de vorm van een ballonnetje dat ontwikkeld is om herseninfarcten door hartchirurgie en cardiologische aortaklep-vervangingen tegen te gaan. Dit hulpmiddel maakt aderverkalking in de aorta zichtbaar. Het medische team kan deze informatie gebruiken bij het bepalen van de juiste operatiestrategie. Deze innovatie vermindert volgens het bedrijf de kans op sterfte bij deze operaties met meer dan 30 procent.

Praktijkcijfers

Volgens Hein Kemperman, financieel directeur bij Medical2market Participaties toont wetenschappelijk onderzoek aan dat de veiligheidscontrole met de A-View voor een derde minder sterfgevallen na hartoperaties zorgt. “Praktijkcijfers van ziekenhuizen die er al mee werken, zoals het Isala-ziekenhuis in Zwolle, bevestigen dat. Met 15.000 openhartoperaties per jaar alleen al in Nederland en 5 procent kans op losrakende aanslag in de aorta, kan het gebruik van de A-View vele honderden sterfgevallen en blijvende invaliditeit door hersenbeschadigingen voorkomen.”