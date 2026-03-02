Acht Nederlandse ziekenhuizen in top 250 wereldwijd van Newsweek

Acht Nederlandse ziekenhuizen zijn terug te vinden in een lijst van de beste ziekenhuizen ter wereld van het Amerikaanse tijdschrift Newsweek.

Het gaat om Erasmus MC (plek 31), Amsterdam UMC (plek 36), UMC Utrecht (plek 48), Radboudumc (plek 59), LUMC (plek 82), Maastricht UMC+ (plek 114), UMCG (plek 124) en St. Antonius Ziekenhuis (plek 141). Een jaar geleden stonden nog 11 Nederlandse ziekenhuizen in de top 250.

Beste ziekenhuis ter wereld

In het onderzoek kijkt Newsweek naar ruim 2.500 ziekenhuizen wereldwijd uit 32 landen. In de top tien van Nederland staan verder het HagaZiekenhuis en Isala.

Van alle ziekenhuizen wereldwijd zou Mayo Clinic in de Verenigde Staten het beste zijn, gevolgd door Toronto General Hospital en de Cleveland Clinic. Andere ziekenhuizen die hoog staan in de lijst zijn het Karolinska Institutet in Zweden (plek 4) en het Amerikaanse Massachusetts General Hospital op plek 5.

Kwaliteitsmetingen

Voor de achtste editie van deze ranglijst werkten Newsweek en dataplatform Statista met een wegingsmodel vier pijlers heeft. De zwaarste factor, goed voor 40 procent van de eindscore, bestaat uit kwaliteitsmetingen (KPI’s). Deze data, die per land verschillen, bevatten onder meer statistieken over de kwaliteit van specifieke behandelingen, hygiënemaatregelen en de personele bezetting per patiënt.

​Naast harde cijfers speelt de mening van professionals een rol. Via een grootschalige online enquête werden tienduizenden medische experts, waaronder artsen en ziekenhuismanagers, gevraagd om instellingen in zowel hun eigen land als daarbuiten aan te bevelen. Deze peiling vormt 35 procent van de totale score. Deelnemers mochten niet hun eigen werkgever nomineren.

PROM’s

Patiëntenervaring telt voor 18,5 procent mee in het onderzoek. Hiervoor is gebruikgemaakt van bestaande patiëntenenquêtes, vaak afkomstig van verzekeraars, waarbij gekeken is naar algemene tevredenheid en de kwaliteit van de medische zorg.

Nieuw in de methodologie is de toegenomen weging van de ‘Patient Reported Outcome Measures’ (PROMs). Dit zijn gestandaardiseerde vragenlijsten waarmee patiënten zelf hun welzijn en kwaliteit van lezen na een behandeling beoordelen. Deze lijsten vormen 6,5 procent van de uiteindelijke score.