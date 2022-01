ACM akkoord met eerste schets coronasteun ziekenhuizen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is akkoord met de hoofdlijnen van de nieuwe corona-afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ze gaan beduidend minder ver dan de afspraken voor 2021. De ACM stelt vast dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars in 2022 weer terugkeren naar individuele afspraken als basis voor de verdeling van de zorggelden. Volgens de mededingingsautoriteit kunnen op deze manier de meest passende afspraken worden gemaakt over goede, toegankelijke en betaalbare zorg.