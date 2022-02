ACM: Bergman bepaalt grotendeels eigen prijs in onderhandelingen met verzekeraars

Bergman Clinics heeft zo’n sterke marktpositie gekregen na de fusie met NL Healthcare dat de zorgketen in staat is de tarieven meer te laten stijgen dan andere zbc’s of algemene ziekenhuizen die dezelfde soort zorg bieden. Dit concludeert de ACM in het onderzoek naar de overname van de Mauritskliniek door Bergman. In onderhandelingen met zorgverzekeraars zou Bergman degene zijn die in grote mate de prijs bepaalt.

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat na de fusie met NLH de prijzen bij Bergman en NLH relatief harder stegen dan bij aanbieders die vergelijkbare zorg aanbieden. De meest waarschijnlijk verklaring, volgens de mededingingsautoriteit, is het ontstaan of verder versterken van significante marktmacht. “Andere mogelijke verklaringen voor de geconstateerde relatieve prijsstijgingen, waaronder toegenomen verschillen in productmix, kwaliteit, onderhandelingen of kruissubsidiëring door ziekenhuizen, acht de ACM op basis van haar onderzoek niet aannemelijk”, aldus de toezichthouder in een rapport.

Geen groen licht

De mededingingsautoriteit gaf vorige maand al geen groen licht voor een overname van Mauritskliniek door Bergman. Volgens de ACM wordt Bergman te groot met een nieuwe overname. Met een omzet van 230 miljoen euro is Bergman al de grootste zbc-keten van Nederland en een van de twee die landelijk actief is. Alleen Equipe Zorgbedrijven komt in de buurt, maar Equipe is qua omzet de helft kleiner en beschikt over ongeveer dertig minder vestigingen. Door de landelijke dekking en sterke vraag vanuit verzekerden en verwijzers naar Bergman Clinics heeft het bedrijf op de zorginkoopmarkt een unieke en sterke onderhandelingspositie ten opzichte van zorgverzekeraars.

Wederzijdse afhankelijkheid

Volgens Bergman en de Mauritskliniek valt het wel mee met de macht die Bergman heeft ten opzichte van zorgverzekeraars. In het onderzoek verklaren zij dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid met de zorgverzekeraars en onderhandelingen zouden niet door één partij gedomineerd kunnen worden. Volgens Bergman zelf zou het bedrijf ook verlies lijden als met één van de vier grote zorgverzekeraars geen contract wordt gesloten.

Zij leggen ook de nadruk erop dat Bergman weliswaar een grote zorgorganisatie is, maar dat de omzet nog steeds kleiner is dan een gemiddeld ziekenhuis. Het marktaandeel zou verder zeer beperkt zijn en Bergman vervult geen systeemfunctie in het zorglandschap. Door de landelijke spreiding van de klinieken kunnen anders aanbieders ook makkelijk de zorg overnemen, is de boodschap.

Onmisbaar

Zorgverzekeraars schetsen ondertussen een beeld van een partij waar ze niet omheen kunnen. Vooral op het gebied van oogzorg is Bergman onmisbaar, vinden zij. Er is een gebrek aan oogartsen en er zijn wachtlijsten. Vooral regionaal is Bergman soms de enige of een van de weinige aanbieders. Geen enkele andere aanbieder zou op het gebied van oogheelkunde en orthopedie het aanbod van Bergman kunnen overnemen.

Bergman zou ook een relatief duur zbc zijn, slechts ietsje goedkoper dan de tarieven van ziekenhuizen. Tegelijk zijn de behandelingen relatief minder complex. “Het lukt zorgverzekeraars niet de tarieven naar een volgens hen passend niveau te laten dalen, gelet op hun inschatting van bij dit type zorgprofiel passende kosten”, aldus de ACM. “Bergman Clinics bepaalt in grote mate de uitkomsten als het gaat om de prijs.” De zorgverzekeraars wijzen op de rol van de eigenaren van Bergman, sinds maart vorig jaar de Zweedse investeerder Triton. Die zou op zoek zijn naar rendement. Andere zbc’s zijn in de handen van specialisten zelf en die zouden vooral tegen lagere kosten dan bij ziekenhuizen.

Kantelmoment

Volgens de zorgverzekeraars was de fusie tussen Bergman Clinics en NLH in 2019 het kantelmoment voor de macht die de organisatie nu heeft op de zorgmarkt. Sindsdien is een situatie van wederzijdse afhankelijk doorgeslagen in het voordeel van Bergman, zeggen verzekeraars in een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Bergman heeft daarna de positie verder versterkt door de kleinere overnames die niet onder het toezicht van de ACM stonden. “Alle zorgverzekeraars vrezen dat Bergman Clinics ook in de toekomst gestaag verder zal groeien door overname van kleine ZBC’s, waardoor haar macht steeds verder zal toenemen en tegelijk steeds minder concurrenten over zullen blijven.”