ActiZ en VGN willen oog voor langdurige zorg bij AI-beleid

In de ouderenzorg en gehandicaptenzorg kan kunstmatige intelligentie (AI) van grote meerwaarde zijn. Om dat potentieel te benutten is wel aandacht nodig voor de specifieke uitdagingen in de langdurige zorg, schrijven brancheorganisaties ActiZ en VGN in een gezamenlijk document.

Beeld: SilviaJansen / Getty Images / iStock

“AI heeft het potentieel om de langdurige zorg ingrijpend te verbeteren met mogelijkheden die verder reiken dan momenteel te overzien zijn.” Dat schrijven ActiZ en VGN in een gezamenlijk document dat is bedoeld als aanvulling op de position paper AI in de zorg van de NVZ en de NFU. De organisaties onderschrijven de aandachtpunten die vanuit de ziekenhuizen op papier zijn gezet, zoals wet- en regelgeving, financiering, scholing, veiligheid en vertrouwen.

Specifieke aandachtspunten

ActiZ en VGN voegen daar aan toe dat er oog moet zijn voor specifieke aandachtspunten voor de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Daarin is het speerpunt dat AI erop gericht moet zijn om mensen langer zelfstandig, met eigen regie en zorgonafhankelijk te laten zijn, staat in het document. De zorgtrajecten in de langdurige zorg zijn vaak complex en multidimensionaal, de uitkomsten zijn lastig te meten en de rol van persoonlijke interacties is groot, schetsen ActiZ en VGN. “Dit maakt het ontwikkelen van gestandaardiseerde AI-modellen uitdagend.”

Personeel en budget

Een andere uitdaging vormen de krappe budgetten en personele krapte, valt in het document te lezen. AI ontwikkelen, implementeren en onderhouden valt daardoor niet mee. Dat wordt nog eens bemoeilijk door de snelle ontwikkeling van de technologie. “Een toepassing die net is geïmplementeerd, kan binnen korte tijd alweer verouderd zijn”, staat in het document. “Dit vraagt om continue investeringen in beheer en bijscholing van medewerkers, wat aanzienlijke kosten en tijd met zich meebrengt.”

Data

Op technisch gebied zien ActiZ en VGN dat hun sector een voorsprong heeft op de ziekenhuizen. “Ecd’s in de langdurige zorg zijn van een nieuwere generatie dan de epd’s uit de ziekenhuizen”, schrijven ze. “Als bronsysteem kan er dan ook beter data uitgehaald worden. Data zelf is echter nog niet eenduidig en eenheid van taal en ontologie ontbreekt nog voor veel zorgdata.” Bovendien wijzen ze erop dat de data vaak diverser en minder gestandaardiseerd en gestructureerd zijn. Dat betekent dat de uitdaging op een ander vlak ligt dan in de ziekenhuizen.

Ruimte in stimulatieprogramma

Al met al vragen de brancheverenigingen om oog voor hun specifieke behoeftes wat betreft AI-ontwikkeling in de zorg. Als er een programma komt om AI in de zorg te stimuleren, zoals NVZ en NFU voorstellen, dan willen ActiZ en VGN graag apart aandacht voor hun sectoren.