Ad Melkert nieuwe voorzitter raad van toezicht Florence

Met ingang van 1 maart is Ad Melkert de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van zorgaanbieder Florence. Hij volgt Liane den Haan op, die lijsttrekker van 50Plus is geworden. Florence is een zorginstelling met 20.000 inwoners plus thuiswonende cliënten.

Melkert is momenteel voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daarnaast is hij Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State en lid van de Raad van Commissarissen van PostNL. Tussen 1986 en 2002 werkte Melkert in Den Haag onder andere als fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en minister van sociale zaken en werkgelegenheid.

Verbinder

“We zijn erg blij dat we een voorzitter met zoveel ervaring voor onze raad van toezicht hebben gevonden”, zegt Ellen Maat, bestuurder van Florence. “Binnen de ouderenzorg staan we voor grote uitdagingen zoals dubbele vergrijzing, complexere zorgvragen en tekorten op de arbeidsmarkt. Deze uitdagingen kunnen we alleen het hoofd bieden door verbinding te zoeken met anderen, over de domeinen heen. Het is daarom bijzonder fijn om een verbinder als Ad Melkert aan onze zijde te hebben”. Iske ter Haar, voorzitter a.i. van de raad van toezicht voegt daaraan toe: “De huidige leden van de raad van toezicht kijken daarom ook uit naar de samenwerking met Ad Melkert als nieuwe voorzitter.”

Bewonderenswaardig

“Graag draag ik bij aan de ondersteuning van de vele Florence-professionals die onder enorm moeilijke omstandigheden bewonderenswaardig presteren”, vertelt Ad Melkert. “Ook in de toekomst gaat het erom ouderen van alle rangen en standen in de Haagse regio kwaliteit van leven en verzorging te kunnen blijven bieden. Daar is samenwerking voor nodig tussen alle zorgpartners om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Mijn inzet als toezichthouder is op deze doelen gericht”.

Florence

Twintigduizend inwoners van de regio Haaglanden rekenen iedere dag op de zorgprofessionals van Florence. Onze 3.400 medewerkers en ruim 1.400 vrijwilligers helpen al deze mensen zoveel mogelijk het leven te blijven leiden dat hen lief is. Florence biedt vele vormen van zorg en ondersteuning. Dat doen wij bij cliënten thuis, binnen geriatrische revalidatie, in onze woonzorgcentra en in onze verpleeghuizen.