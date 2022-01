Ad Melkert: personeel in zorg heeft recht op 9 procent extra salaris

NVZ-voorzitter Ad Melkert wil dat ziekenhuismedewerkers de komende jaren veel meer extra loon krijgen. Bovenop de normale compensatie voor inflatie moeten ze 9 procent meer salaris ontvangen dan gemiddeld in Nederland. Melkert: “Dat is ons doel. Dat is nodig om extra ruimte te creëren, zodat de sector goed blijft functioneren.”

“Als we de zorg houdbaar willen houden, met voldoende medewerkers, moeten we deze beweging maken”, zegt Melkert. Hij vindt dat de NVZ, samen met de bonden FNV en CNV, vorige week al een “eerste belangrijke beweging” naar die 9 procent heeft gemaakt: “In de nieuwe cao halen we ongeveer 2,5 procent van die 9 procent al in. De rest volgt de komende jaren.”

Zo bereken je in een minuut hoeveel je erbij krijgt in het nieuwe cao-voorstel.

Gunstigste variant

Hiermee kiest Melkert voor werknemers de gunstigste variant uit een advies van de SER van vorig jaar. Die berekende voor het ministerie van VWS dat de middengroepen in de zorg (de verpleegkundigen in de loongroepen 35-65) gemiddeld 6 procent achterlopen in vergelijking met de overheidssector. Het verschil met de marktsector is zelfs 9 procent.

Melkert kiest ervoor om zorgmedewerkers te vergelijken met werknemers in de marktsector: “Want zorgprofessionals concurreren niet alleen met overheidssectoren. De vergelijking met de markt is heel relevant. Bovendien is het werk in de zorg ook qua zwaarte zeker vergelijkbaar. Daar moet je dus iets tegenover stellen.”

Extra zetje voor akkoord

De rijksoverheid zal die inhaalslag grotendeels moeten betalen, vindt Melkert. Net zoals ze dat vorig jaar heeft gedaan met enkele honderden miljoenen euro’s: goed voor omgerekend 1,3 procent extra loonsverhoging voor die middengroepen voor dit jaar: “Dat gaf in de cao-besprekingen dat extra zetje, waardoor dit cao-akkoord er nu ligt.”

Melkert: “We zullen daarom weer aankloppen in Den Haag om extra geld vrij te maken in de begroting 2023 voor een nieuwe inhaalstap. Dan zal de regering waar moeten maken waar iedereen de mond vol van heeft: niet alleen waardering, maar ook een goede beloning voor zorgmedewerkers die in deze zware langdurige periode zich enorm hebben ingezet.”

NU’91 goed kijken

Hij adviseert het bestuur van NU’91 en haar leden nog eens goed te kijken naar het bereikte akkoord voor de nieuwe cao. “Verpleegkundigen gaan er dit jaar 4 à 7 procent op vooruit!”, zegt Melkert. “Dat kunnen weinig andere groepen werknemers zeggen. Ik doe een beroep op NU’91 om haar leden het eerlijke verhaal te vertellen, namelijk dat dit een essentiële stap is op het gebied van salaris, maar ook andere zaken zoals toeslagen, vergoedingen en bijvoorbeeld medezeggenschap.”

Lees ook: FNV vindt standpunt NU’91 rond cao “belachelijk”