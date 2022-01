Bereken in een minuut wat je erbij krijgt in de nieuwe ziekenhuis-cao

FNV Zorg & Welzijn verschilt met NU’91 van mening over hoeveel salaris medewerkers in de ziekenhuizen meer ontvangen in het concept-akkoord voor een nieuwe cao. FNV en NU’91 hebben de afgelopen dagen elk een tool ontwikkeld die uitrekent hoeveel een ziekenhuismedewerker erbij krijgt en wanneer.

De tool van de FNV is fijnmazig. Hiermee kun je niet alleen het exacte aantal dienstjaren en de trede invullen, maar ook de precieze loonschaal. De tool rekent dan voor elke FWG-schaal uit wat de loonsverbetering tot op de euro nauwkeurig oplevert. De vakbond gaat daarbij uit van een fulltime dienstverband. De uitkomst is in bruto-euro’s. De schaal en trede staan vermeld op het maandelijkse salarisoverzicht.

Dit is de tool van de FNV

Verschillende functies

Het grote voordeel van de FNV-tool is dat ook niet-medisch personeel het rekenmodel kan gebruiken. In de tool zijn vele andere functies in de ziekenhuizen meegenomen, zoals: een logistiek medewerker, beveiliger, technicus, labmedewerker, secretaresse, sectormanager of hulp in de keuken. NU’91 heeft leden met een medische achtergrond.

Drie muisklikken

De FNV-tool rekent in drie muisklikken uit wat iemand erbij krijgt. De medewerker hoeft alleen zijn schaal (FWG) en salaristrede in te vullen. Vervolgens komt er een bruto-bedrag uit en er wordt verteld wanneer diegene dat bedrag erbij krijgt. Ook wordt er een aparte schatting gemaakt wat de verhoging van de onregelmatigheidsvergoeding (van maximaal ip-nr 28 naar maximaal ip-nr 32) voor effect heeft op het maandloon.

Een advies: de medewerker die meer dan een jaar in zijn eindschaal zit, moet één trede hoger invullen. Dus bijvoorbeeld 13 in plaats van 12. Dat komt omdat in de voorlopige cao-afspraak staat dat er een extra trede bijkomt.

NU’91 globaler

De tool van NU’91 is veel globaler dan die van de FNV. NU’91 neemt drie functies (IC-verpleegkundige, verpleegkundige en doktersassistent) en becijfert in twee situaties (één bepaalde loonschaal en een bepaalde trede) wat de uitkomst van het akkoord financieel betekent volgens NU’91. Daarmee komt deze bond op zes veelvoorkomende praktijksituaties. Het geeft ook een interpretatie van het verschil tussen de NVZ/FNV/CNV-visie en die van NU’91.

Dit is de tool van NU’91

Eenmalig 250 euro

Afgezien van de uitkomsten van deze tool krijgt iedereen ook een eenmalige bruto-uitkering van 250 euro. Die 250 euro is naar rato van het aantal uren dat iemand werkt. Een driedaagse werkweek levert op die manier drievijfde van die 250 euro op: 150 euro.

Diensten

De tools berekenen niet wat de verdubbeling van de vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten oplevert die is afgesproken. Die vergoeding is niet alleen per individu verschillend, maar weinigen weten ook hoe vaak ze dit jaar deze diensten gaan draaien.

Lees ook: FNV vindt standpunt NU’91 over cao-onderhandelingsakkoord ‘belachelijk’.