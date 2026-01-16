Ad Melkert vertrekt eind dit jaar als bestuursvoorzitter bij NVZ

Ad Melkert vertrekt eind dit jaar als bestuursvoorzitter bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Hij heeft dan de maximale zittingstermijn bereikt.

Melkert is sinds december 2018 bestuursvoorzitter van de NVZ en werd in 2022 herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar. Naast zijn voorzitterschap is hij onder meer lid van de raad van commissarissen van de Alliantie en lid van de Raad van State.

Zoektocht

De bestuurder was eerder Tweede Kamerlid, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en PvdA-fractievoorzitter. Hij vervulde ook internationale functies als Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank en ondersecretaris-generaal bij het VN‑ontwikkelingsprogramma. Van 2009 tot 2011 was hij tevens VN‑gezant voor Irak.

In een bericht op de site van de NVZ zegt de branchevereniging de zoektocht naar een vervanger te zijn begonnen.