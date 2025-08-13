Advocaat: ‘Erasmusschutter’ hoort niet in gevangenis thuis

Fouad L., bekend geworden als de Erasmusschutter, hoort niet in de gevangenis thuis, maar moet behandeld worden. Dat vindt zijn advocaat, Theo Hiddema. De rechtbank in Rotterdam legde L. in februari een levenslange gevangenisstraf op.

Volgens Hiddema, L.’s nieuwe advocaat, heeft de rechtbank in het vonnis “gekunsteld toegeredeneerd” naar die straf. Dit zei de raadsman woensdag bij het gerechtshof in Den Haag, waar een eerste inleidende zitting van L.’s zaak in hoger beroep plaatsvond. De volgende inleidende zittingen van het hof zijn gepland op 30 oktober en 2 december.

Hoger beroep

L. (34) tekende beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank omdat hij het niet eens is met de opgelegde straf. Ook het Openbaar Ministerie is in hoger beroep. Het OM had dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

L. was woensdag bij de uiterst korte zitting van het hof aanwezig. Hiddema wil dat zijn cliënt zijn berechting in hoger beroep van a tot z in persoon meemaakt, om te voorkomen dat hij “op een dwaalspoor” belandt door een verkeerde “raadgever”. De raadsman verwees hierbij naar de denkbeeldige computer, waarmee L. naar eigen zeggen een “interne dialoog” had in de aanloop naar de moorden. L. noemde deze computer de Partitie. Deze zou hem gedwongen hebben tot het smeden van zijn moordplannen.

Erasmusschutter

Geneeskundestudent L. schoot op 28 september 2023 in Rotterdam zijn buurmeisje Romy (14), haar moeder Marlous (39) en geneeskundedocent Jurgen Damen (43) dood. De moorden zouden zijn gepleegd uit wraak, omdat L. geen artsendiploma kreeg. L. stichtte op dezelfde dag brand in zijn woning. In het Erasmus MC, waar hij Damen in een volle collegezaal doodschoot, stichtte hij brand met molotovcocktails. De politie arresteerde hem op het terrein van het ziekenhuis. De gebeurtenissen leidden tot veel afschuw en beroering.

Levenslange celstraf

Gedragskundigen beschouwden L. als verminderd tot sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Ook is hij gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis. De rechtbank kwam tot enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid. Zij wees onder meer op de grondige, langdurige planning, waarbij L. “voortdurend de controle heeft gehouden”. De ernst van de feiten rechtvaardigt volgens de rechtbank een levenslange celstraf. (ANP)