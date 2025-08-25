Advocatenkantoor zet in op massaclaim na datadiefstal

DHKV Advocaten bereidt een massaclaim voor na het grote datalek bij laboratorium NMDL. Daarbij vielen gevoelige gegevens van ruim 400 duizend vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in verkeerde handen. De advocaten denken dat zij daar compensatie voor kunnen krijgen.

“Dit gaat om een van de ernstigste privacyschendingen van de afgelopen jaren”, stellen juristen van DHKV Advocaten. “Vrouwen die hun vertrouwen stelden in de zorg zijn nu slachtoffer van identiteitsrisico’s en het uitlekken van uiterst gevoelige medische informatie.” Ze wijzen erop dat de slachtoffers volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) recht hebben op een schadevergoeding. Dat gaat volgens hen niet alleen op bij concreet misbruik, maar ook bij de stress, angst en onzekerheid als gevolg van het incident.

Ze roepen slachtoffers van de datadiefstal op om zich te melden en beloven de zaak op basis van no cure no pay op te pakken. Eerder meldde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al onderzoek te gaan doen naar het laboratorium Clinical Diagnostics.