AI voorspelt nazorg bij VieCuri

De doorstroom naar vervolgzorg zoals een revalidatiekliniek of verpleeghuis stokt regelmatig. Om te voorkomen dat patiënten langer dan nodig in het ziekenhuis zijn en niet de zorg krijgen die men eigenlijk nodig heeft, heeft VieCuri een model ontwikkeld dat via kunstmatige intelligentie (AI) vóór een operatie al de verwachte ontslagdatum van een patiënt, de benodigde nazorg en de locatie van de nazorg voorspelt.