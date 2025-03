Akkoord over nieuwe cao vvt: 7,5 procent meer loon

Bonden en werkgevers in de vvt (verpleging, verzorging, thuiszorg) hebben dinsdagavond een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De 480.000 werknemers in die sector krijgen er vanaf 1 juli 4 procent loon bij en volgend jaar op 1 juli nog eens 3,5 procent.

Belangrijke onderdelen van de nieuwe cao zijn: de ORT (onregelmatigheidstoeslag) wordt gelijkgetrokken met die van de cao voor ziekenhuizen. Daarvan profiteren vooral de middengroepen. De kilometervergoeding gaat vanaf 1 juli aanstaande omhoog naar 19 cent. Een jaar later stijgt de vergoeding naar 23 cent voor de eerste 10 kilometer en 21 cent voor de resterende kilometers.

Generatieregeling oudere werknemers

Bonden, ActiZ en Zorgthuisnl hebben ook een generatieregeling afgesproken. Daarin kunnen werknemers hun werkbelasting afbouwen door maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd 20 procent minder te gaan werken. Ze behouden met deze regeling 90 procent van hun salaris en de pensioenopbouw blijft 100 procent. Voorwaarde is dat een werknemer minimaal 18 uur per week blijft werken. Verder krijgen werknemers voortaan een opkomstbonus van 25 euro als ze meer dagen werken dan de norm. Ook vervallen de jeugdschalen voor jongeren tot 21 jaar.

In de nieuwe cao, die loopt van 1 januari 2025 tot 31 augustus volgend jaar, is veel aandacht voor secundaire arbeidsvoorwaarden. NU’91-voorzitter Femke Merel van Kooten: “Veiligheid moet de hoogste prioriteit zijn. Met de nieuwe cao is hierbij een doorbraak bereikt.” Zorgprofessionals in de vvt zijn bijvoorbeeld niet langer verplicht om hun achternaam te delen op badges. Ook hoeven ze niet meer alleen op huisbezoek als ze zich onveilig voelen.

Afspraken voor onveilige situaties

Van Kooten: “Bovendien zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat in onveilige situaties de zorg opgeschort of zelfs beëindigd wordt. Tot slot komt er een aparte bijlage in de cao over veiligheid.” Ook moeten de 2600 vvt-werkgevers meer maatwerk leveren voor werknemers met hormonale klachten, zoals overgangs- of menstruatieklachten.

Bert de Haas, cao-onderhandelaar en bestuurder FNV Zorg & Welzijn wijst erop dat “veel van de afspraken zijn bedoeld om werken in loondienst aantrekkelijker te maken”. Zo krijgen werknemers meer zeggenschap, onder meer over het aantal opkomstdagen. De Haas: “Voor het eerst hebben we kunnen vastleggen dat werknemers meer zeggenschap hierover krijgen en dat ze voor extra opkomstdagen beloond worden.”

De cao-onderhandelingen duurden een half jaar en er waren negen gespreksrondes nodig. De resultaten worden de komende weken voorgelegd aan de vakbondsleden.