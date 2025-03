Ultimatum bonden: grote kans op acties in ziekenhuizen

Dat staat in brieven die de bonden hebben gestuurd aan de NVZ. Ze eisen 7 procent loonsverhoging voor 2025. De wensen van de bonden verschillen iets van elkaar, maar zijn op de meeste punten hetzelfde. Over een week moeten de werkgevers instemmen, anders worden de bonden “genoodzaakt door middel van collectieve acties een aanvaardbaar resultaat af te dwingen”, schrijft Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn en cao-onderhandelaar.

Merlijn: “Het door u geboden loonbod (van vorige week, red.) staat veel te ver af van de wensen van onze leden. En ook op de andere punten komen wij na zes overlegronden niet tot enige vorm van vooruitgang. We zijn uit-onderhandeld. Uw houding en gedrag zijn ontoereikend,” staat in de brief aan de NVZ.

Afgelopen dinsdag werd wel een akkoord bereikt over een nieuwe cao in de vvt. Maar als NVZ niet uiterlijk volgende week donderdag tegemoet komt aan de cao-eisen voor de ziekenhuismedewerkers “zijn stakingen onvermijdelijk”, aldus NU’91.

Gratificatie van kwart maandloon

Andere wensen van de bonden: een ORT die wordt berekend over het hele uurloon, vergoeding voor werken in onregelmatige dienst op zaterdagochtend, gratificatie van een kwart maandloon bij een dienstverband van vijf jaar, vergoeding van de vakbondscontributie en vergoeding van de reiskosten naar 23 cent per kilometer zonder maximum. Ook de reiskostenvergoeding voor dienstreizen moet naar 45 cent per kilometer. Bovendien is volledige vergoeding van parkeerkosten een wens.

Verder moeten werknemers het recht krijgen op een ‘maatwerkoplossing’ bij klachten door menstruatie en menopauze. Het generatiebeleid wordt uitgebreid: voortaan moeten zorgprofessionals 20 procent minder kunnen werken, waarbij ze slechts 5 procent van hun salaris inleveren en de pensioenopbouw 100 procent blijft. Ook moet overwerk volledig worden betaald – voor zowel part- als fulltimers. Reis- en omkleedtijden moeten ook worden vergoed.

Hogere salarissen aio’s

Na een oproep in de bereikbaarheidsdienst tussen 00.00 en 6.00 uur moet een medewerker altijd recht op acht uur rust hebben, vinden de bonden. Deze rusturen hoeven niet door de medewerker te worden ingehaald. De beschikbaarheid voor bereikbaarheidsdiensten is in de vrije tijd van de medewerkers. Andere wens is dat de vergoeding van consignatiediensten gelijk moet worden gelijkgetrokken met de vergoeding voor de bereikbaarheidsdiensten. Daarbij willen de bonden dat de pauzes worden doorbetaald en is een verhoging van de salarissen van aio’s noodzakelijk, staat in de brieven.

“De voorgestelde verbeteringen zijn alleszins redelijk en noodzakelijk om voor werknemers in ziekenhuizen te komen tot arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de arbeidsvoorwaarden in andere sectoren”, schrijft FNV Zorg en Welzijn.

Loonsverhoging schiet tekort

NU’91 vindt het loonbod van de NVZ onvoldoende (4 procent dit jaar en 2 procent volgend jaar), omdat die “amper de inflatie compenseert”, schrijft voorzitter Femke Merel van Kooten: “Het wegwerken van de loonachterstanden van verzorgenden en verpleegkundigen is hierin niet eens meegenomen. In 2026 schiet je bovendien met dit percentage tekort om de verwachte inflatie bij te houden.” Ook op andere punten is het aanbod van de werkgevers veel te mager, aldus Van Kooten: “Daarom is een ultimatum noodzakelijk geworden.”

FBZ vindt het onbegrijpelijk dat de NVZ zo weinig oog heeft voor wat werknemers nodig hebben: “De werkdruk in de ziekenhuizen is torenhoog en veel zorgprofessionals ondervinden dagelijks de gevolgen van het grote personeelstekort. Als de NVZ wilt dat ziekenhuiswerknemers goede zorg kunnen blijven leveren en voor hun vak behouden blijven, is investeren in zorgprofessionals wat ons betreft een must.”