Albert Schweitzer heeft nauwelijks plek voor bevallingen

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht heeft zo weinig medewerkers beschikbaar, dat bevallende vrouwen misschien moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen in de regio om hun kind ter wereld te laten komen. Geplande bevallingen worden mogelijk verplaatst naar een andere dag. De krapte kan tot aan het einde van de zomervakantie duren, waarschuwt het ziekenhuis vrijdag.

Doorgestuurd

Het ziekenhuis heeft in de afgelopen twee weken al vijf aanstaande moeders doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Dat is prima verlopen, zegt een woordvoerder. “Nu voorzien we dat deze situatie aanhoudt en hebben we om een structurele aanpak gevraagd.”

Groot Tekort

Het Albert Schweitzer kampt naar eigen zeggen “met een groot tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, vooral neonatologieverpleegkundigen “. Dat komt doordat meer mensen ziek zijn dan gebruikelijk. Daarnaast heeft het ziekenhuis te maken met “een golf van virusinfecties bij baby’s en jonge kinderen die we normaal alleen in de winter zien”. Dit gaat vooral om het RS-virus, maar ook om andere luchtwegvirussen. Verpleegkundigen moeten voor die zieke kinderen zorgen en kunnen niet bijspringen op de afdeling voor pasgeboren baby’s.

De komende tijd overlegt het Albert Schweitzer dagelijks met de andere ziekenhuizen in de regio om te kijken wie ruimte beschikbaar heeft. (ANP)