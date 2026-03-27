Alkmaars Noordwest Ziekenhuis gaat ‘eindelijk’ verhuizen

Het Noordwest Ziekenhuis verhuist in het weekend van 28 en 29 maart naar de nieuwe nieuwbouwlocatie.

Het ziekenhuis heeft jaren gebouwd aan de nieuwe locatie, pal naast de oude locatie. Afdelingsmanager spoedzorg zegt tegen NH Nieuws dat ze lange tijd hebben toegeleefd naar deze verhuizing en dat het nu eindelijk zover is.

Open voor spoedzorg

Het ziekenhuis blijft dus open voor patiënten, maar bij grote incidenten is de Noordwest Ziekenhuisgroep – locaties Alkmaar én Den Helder – de gehele zaterdag niet beschikbaar voor de opvang van patiënten, “tenzij hierover anders wordt besloten”.

Patiënten die eerste hulp nodig hebben zijn zaterdag vanaf 8:00 uur welkom op de nieuwe spoedeisende hulp aan de voorzijde van de nieuwbouw aan de Wilhelminalaan in Alkmaar, schrijft NH Nieuws.