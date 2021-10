Noordwest start met nieuwbouw Alkmaar

Interessant voor u

Nieuws Pfizer vraagt goedkeuring coronavaccin voor kinderen vanaf 5 jaar Pfizer en BioNTech willen dat hun coronavaccin ook kan worden gebruikt om kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud in Europa te vaccineren. De farmaceuten hebben gegevens over de proeven met het middel gedeeld met de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Lees verder

Nieuws RIVM meldt 3736 coronagevallen, bezetting in ziekenhuis stijgt opnieuw Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 3736 positieve coronatests geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met de twee voorgaande dagen. Het weekgemiddelde stijgt voor de vijftiende dag op rij. Lees verder

Nieuws VGN wil bestuurlijk overleg met de minister over korting zorgkantoor De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) verzoekt via een brief minister De Jonge tot een bestuurlijk overleg met Zorgverzekeraars Nederland en Zilveren Kruis zorgkantoren. Lees verder

Nieuws Basalt vestigt zich bij eerste lijn met nieuw concept &Basalt Revalidatiezorgorganisatie Basalt vestigt zich met een nieuw concept &Basalt in een Haags centrum met negentien eerstelijnspraktijken in één gebouw. Met de locatie, dat tegenover het HagaZiekenhuis staat, wil Basalt de toenemende stroom patiënten in de regio behandelen. Lees verder