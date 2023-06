Alrijne Zorggroep verwelkomt nieuw lid raad van toezicht

Eline van Slobbe-Bijlsma is vanaf 1 juli het nieuwe lid van de raad van toezicht van Alrijne Zorggroep.

Daarnaast wordt zij lid van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Zij volgt Bart Bemelmans op, die onlangs afscheid heeft genomen als lid van de raad van toezicht.

Ervaring

Eline werkt sinds 2011 als intensivist in Tergooi Medisch Centrum. Zij was acht jaar lid van het bestuur van de medische staf van Tergooi, waarvan drie als voorzitter. Ook hier was zij lid van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Eline heeft bij Tergooi regelmatig deelgenomen aan de vergaderingen van de raad van toezicht.