Thema: Sociaal Domein
Alternatief voor gesloten jeugdzorg in Etten-Leur

In Etten-Leur komt een kleinschalige woonvoorziening voor jongeren tot achttien jaar met complexe problemen. Gemeenten in West-Brabant en Zeeland willen zo het aantal jongeren in gesloten inrichtingen verder terugdringen.

Dat meldt het Brabants Dagblad. De opvang komt in een voormalige groepswoning van zorginstelling Amarant en zou dit voorjaar open moeten gaan. De nieuwe opvang heeft plek voor tien jongeren die intensieve begeleiding krijgen, minstens één begeleider op vier jongeren.

De nieuwe opvanglocatie is een alternatief voor kinderen die vanwege ernstige gedragsproblemen en vaak ook een criminele achtergrond nu in een gesloten inrichting verblijven. Op de nieuwe locatie bestaan straks geen vrijheidsbeperkende maatregelen.

Einde aan gesloten jeugdzorg

De rijksoverheid streeft ernaar om het aantal kinderen in gesloten inrichtingen in 2030 terug te brengen naar ‘0’. Op dit moment zijn er nog 24 plekken voor gesloten jeugdzorg in Zeeland en West-Brabant. De gemeenten in de regio zoeken nog naar een tweede locatie. De kosten van die nog te vinden locatie en die in Etten-Leur bedragen 30 miljoen euro per jaar.

Linkse gemeenten geven fors meer uit aan jeugdzorg, dubbel zoveel aan Wmo

Kinderombudsman hekelt klachtenprocedure jeugdzorg

