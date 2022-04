Amaris vindt nieuwe bestuurder in eigen gelederen

Van der Loo is de opvolger van Amaris-bestuurder René Hup, die per 1 juli 2022 zijn actieve loopbaan beëindigt. “Er is veel vertrouwen dat Jacqueline de ingeslagen koers van Amaris verder kan verstevigen en we kijken er naar uit om met Jacqueline in haar nieuwe rol te gaan samenwerken”, zegt Koos Nieuwland, voorzitter raad van toezicht, over de aanstelling.

Collegiaal bestuur

Voor een periode van ongeveer een jaar wordt er een collegiaal bestuur gevormd met een nog te benoemen bestuurder op interim-basis. In de loop van 2023 moet duidelijk worden wat de gewenste topstructuur van de organisatie wordt.

Complexe puzzel

“Het is een uitdagende en complexe puzzel die gelegd moet worden”, zegt Van der Loo over de staat van de ouderenzorg. “Vele ouderen in de regio rekenen op ons, op het vakmanschap en de menselijkheid die we al jaren aan hen bieden. Tegelijkertijd staan we open voor nieuwe verbindingen, zowel intern als extern.”