Amerikaans techbedrijf neemt Zivver over

Het Amerikaanse Kiteworks heeft de Nederlandse onderneming Zivver overgenomen. Zivver biedt communicatiesoftware en is in de zorg vooral bekend van de toepassing voor beveiligd mailen.

Zivver hoopt door de overname de internationale ambities waar te kunnen maken, schrijft het bedrijf in een bericht op de eigen website. Daarin staat ook dat door onderdeel te worden van Kiteworks dat Zivver verwacht beter te kunnen voldoen aan “de toenemende vraag van Europese overheden en bedrijven naar meer flexibele en soevereine oplossingen voor veilige data-uitwisseling”. Het Nederlandse bedrijf zegt dankzij de stap zaken als datalekken door menselijke fouten in e-mails beter te kunnen voorkomen.

Hoge eisen

“De uitdagingen rondom datasoevereiniteit – met name in Europa – vereisen oplossingen die de gebruiksvriendelijkheid niet in de weg staan en tegelijkertijd voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van beveiliging en compliance,” meldt Rick Goud, chief innovation officer van Zivver. “De combinatie Zivver-Kiteworks maakt dit mogelijk door organisaties volledige controle te geven over waar hun data wordt opgeslagen, terwijl ze kunnen voldoen aan regionale wet- en regelgeving.”

Datalek

Het Amerikaanse Kiteworks opereerde tot 2021 onder de naam Accellion. Het bedrijf is gericht op veilige digitale communicatie. In 2020 kwam de onderneming in het nieuws door datalekken bij ruim honderd klanten klanten wegens een kwetsbaarheid in de beveiliging.

Hoeveel geld met de overname gemoeid is, is niet bekend gemaakt.