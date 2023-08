Nieuwe voorzitter raad van commissarissen Amphia Ziekenhuis

Hij volgt Wim Stalman op wiens benoemingstermijn van acht jaar, waarvan drie als voorzitter, is verstreken.

Dijklander Ziekenhuis

Timmermans (1954) was tot december 2020 voorzitter van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis met hoofdvestigingen in Hoorn en Purmerend. Hij begon zijn carrière als huisarts in Almere. In 1998 werd hij lid van de directie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), in 2000 medisch directeur om vervolgens in 2004 de functie van bestuursvoorzitter van het NHG te vervullen. In 2012 trad Timmermans aan als bestuursvoorzitter van het Westfriesgasthuis, dat in 2017 fuseerde met het Waterlandziekenhuis in het Dijklander Ziekenhuis.

Toezichtfuncties

Naast voorzitter van de raad van commissarissen van Amphia is Timmermans ook voorzitter van de raad van toezicht van stichting ZIO en SHMH (Zorg in Ontwikkeling, een eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en omgeving en huisartsenpost Maastricht en Heuvelland), voorzitter van de raad van commissarissen van SBOH (de werkgever van artsen in opleiding tot onder andere huisartsen, specialisten ouderenzorg, AVG artsen, artsen maatschappij en gezondheid) en toezichthouder bij De Hoogstraat revalidatie in Utrecht.