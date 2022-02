Amstelring start nieuw woonzorgconcept in Amsterdam

Amstelring opent dit voorjaar een nieuwe woonzorglocatie voor ouderen in Amsterdam. In de Nieuwe Sint Jacob gaan medewerkers met en zonder zorgachtergrond aan de slag. Ze verlenen zorg en ondersteuning, maar zijn er vooral ook om sociale ontmoeting te faciliteren, zo laat de zorgaanbieder weten.

36 woonzorgappartementen zijn bedoeld voor mensen met dementie. In de omliggende 325 woningen is er, als dat nodig of gewenst is, zorg en ondersteuning op maat. Amstelring noemt de medewerkers op de nieuwe locatie Blijmakers.

“Dat zijn mensen met één gezamenlijke gedachte: focus op wat bewoners kunnen en willen, en wat hun leven betekenisvol maakt. Het team van Blijmakers bestaat uit medewerkers mét en medewerkers zonder zorgachtergrond. Het zijn stuk voor stuk aanpakkers, die van nature aanvoelen waar iemand behoefte aan heeft”, aldus de zorgorganisatie. “Zo werken een voormalig schoolconciërge, kunstenaar en horecamedewerker dadelijk nauw samen met ervaren verpleegkundigen en verzorgenden. Om zorg en ondersteuning te verlenen aan bewoners die dat nodig hebben, maar ook om sociale ontmoeting op maat te faciliteren. Blijmakers met een zorgachtergrond staan met hun kennis en ervaring garant voor de kwaliteit van de zorg. En, ze ondersteunen hun collega-Blijmakers in opleiding.”