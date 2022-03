Amsterdam krijgt nieuw huis voor gezin met ernstig ziek kind

In Amsterdam opent dit voorjaar een huis voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Het Jeroen Pit Huis wil een plek zijn waar deze gezinnen tot rust kunnen komen na een ziekenhuisopname. Het huis is een samenwerking van Stichting VanKarnebeek4Kids, het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC en Het Lindenhofje van het Leger des Heils.

In het Jeroen Pit Huis kunnen waar ouders leren hoe zij het beste om kunnen gaan met de ziekte van hun kind. Ze worden getraind in de verpleegkundige handelingen die voor hun kinderen van levensbelang kunnen zijn. Daarnaast kunnen ze er na een ziekenhuisopname op adem komen en de gezinsroutine in het dagelijks leven onder de nieuwe omstandigheden terugvinden.

Permanent afhankelijk

“Kinderen die chronisch ernstig ziek zijn, bijvoorbeeld kinderen met een spierziekte, stofwisselingsziekte of een ernstige vorm van epilepsie, liggen vaak en lang in het ziekenhuis. Ze zijn permanent afhankelijk van medische en verpleegkundige zorg. Als deze kinderen vanuit het ziekenhuis naar huis mogen, is het van belang dat ouders vertrouwen krijgen in de zorg die zij thuis zelf moeten geven of regelen”, aldus de organisatie.

Gezamenlijke keuken

Het Jeroen Pit Huis biedt plek aan acht gezinnen die tijdelijk hun intrek nemen in een eigen appartement hebben. Daarnaast is er ook een gezamenlijke keuken en woonkamer, zijn er werk- en speelplekken en heeft het huis een snoezelkamer, fysioruimte, aangepaste badkamer en speeltuin.

Koningin Máxima opent woensdagochtend 11 mei Het Jeroen Pit Huis in Amsterdam.