Amsterdam UMC: ‘Afwijzing hulp aan Gazaanse kinderen is inhumaan’

Het baart Amsterdam UMC grote zorgen dat de motie om kinderen uit Gaza met de hoogste medische noden in Nederlandse ziekenhuizen te behandelen is afgewezen.

Dat schrijft het ziekenhuis op LinkedIn. Volgens het ziekenhuis is medische hulp in Gaza bijna onmogelijk geworden en is de nood onmiskenbaar hoog.

Inhumaan

Dat de motie is afgewezen, is volgens Amsterdam UMC ‘inhumaan’. “Het voelt als een gemiste kans om het verschil te maken waar het er het meest toe doet.”

“Als zelfs onschuldige kinderen met zware verwondingen of chronische ziekten niet in ons land geholpen mogen worden, waar is dan onze medemenselijkheid? Uitstel van medische hulp voor deze kinderen betekent simpelweg dat het te laat is.”

Het ziekenhuis vindt het ‘bijzonder pijnlijk’ dat het kabinet heeft besloten kinderen in Gaza geen medische zorg in Nederland te bieden.