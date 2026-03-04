Amsterdam UMC maakt app om fitheid medewerkers te verbeteren

Het umc is het eerste ziekenhuis in Nederland met een app die medewerkers helpt om tijdens het werk fitter te worden. Het gebruik van de app is vrijwillig en komt voort uit de wens om de vitaliteit van medewerkers te vergroten.

Korte oefeningen

Dagelijks krijgen gebruikers, naast het traploopadvies, zes korte oefeningen met instructievideo’s, zoals opdrukken tegen een bureau of bedrand of vanuit zit opstaan met gekruiste armen. Het gaat om korte oefeningen voor tussendoor. Niet om trainingsschema’s. Omkleden is ook niet nodig.

Haalbaar

Volgens sportarts Don de Winter blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat korte, intensieve beweegmomenten, soms niet langer dan een minuut, al effect hebben op spierkracht en conditie, mits ze verspreid worden over de dag. Niet méér sporten, maar slimmer bewegen is het uitgangspunt. De Winter: “Veel collega’s hebben volle roosters en onregelmatige diensten. Dan moet je niet vragen om drie keer per week een uur te trainen, maar kijken wat haalbaar is.”

De app biedt gebruikers inzicht in hun fitheid via VO₂max: de maximale hoeveelheid zuurstof die je per minuut kunt opnemen, een bekende maat in de sportgeneeskunde.

Eigen collega’s

De sportartsen van Amsterdam UMC werken meestal met (top)sporters, bij wie winst in details schuilt: een fractie sneller, iets meer kracht, net wat meer uithoudingsvermogen. De Winter: “Toen dachten we: waarom passen we die principes niet toe op onze eigen collega’s?”