EY: ‘Amsterdamse ouderenzorgorganisaties extra hard geraakt’

In Amsterdam schrijft een op de drie zorgorganisaties rode cijfers. In 2021 was dat nog een op de tien.

Dat blijkt uit berichtgeving van Het Parool. De cijfers komen uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2023 van EY. EY keek onder andere naar de jaarverslagen van 43 Amsterdamse zorginstellingen.

Meer zzp’ers

Dat het rendement van Amsterdamse zorgaanbieders nog lager is dan elders in het land, komt volgens adviseur Ralph Poulssen van EY omdat er in Amsterdam meer zzp’ers werken in de zorg dan in de rest van Nederland.

Dat er meer zzp’ers zijn in Amsterdam komt omdat er in Amsterdam meer zorgorganisaties zijn dan in de landelijke regio’s. Ze hebben daarom veel keuze in een schaarse markt, waardoor de hogere tarieven kunnen bedingen.

Meer alleenstaanden

Gezondheidseconoom Xander Koolman stelde in Het Parool dat Amsterdam meer alleenstaanden heeft en daardoor minder mantelzorgers, die veel zorgtaken op zich nemen. De ouderenzorg wordt daardoor in Amsterdam harder geraakt dan op andere plekken in Nederland.