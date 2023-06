De raad van toezicht van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) heeft besloten om Ankie van Rossum per 1 juli te benoemen als voorzitter raad van bestuur van CWZ. Zij volgt Ale Houtsma op die in juli stopt als bestuurder bij CWZ.

Met het vertrek van Houtsma blijven Van Rossum en medebestuurder Jean-Pierre van Beers over.

Van Rossum zit sinds oktober vorig jaar in het bestuur van het Nijmeegse ziekenhuis. Eerder was zij tijdelijk bestuurder van het Dijklander Ziekenhuis en bestuursvoorzitter van het VieCuri Medisch Centrum. Ook is zij bestuurder geweest bij het St Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis