Ankie van Rossum wordt lid raad van bestuur Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Van Rossum is al meer dan dertig jaar werkzaam in de zorg, zo laat de organisatie weten. “Na haar initiële opleiding tot verpleegkundige heeft zij ruime ervaring opgedaan in diverse rollen en domeinen van de zorg. De afgelopen twaalf jaar was zij onder andere bestuurder in het Antonius ziekenhuis en in VieCuri. Daarnaast is Van Rossum toezichthouder in de zorg. In haar rol als lid raad van bestuur zal zij zich onder andere bezig gaan houden met de ingezette organisatieontwikkeling inclusief cultuur en leiderschap. Herman Bolhaar, voorzitter raad van toezicht: ‘Wij zijn heel blij dat we kunnen profiteren van haar uitgebreide bestuurlijke ervaring om de positie van CWZ in de regio verder te versterken’.”