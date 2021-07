Anneke Sanderse in rvt Noordwest Ziekenhuisgroep

Dat meldt de Noordwest Ziekenhuisgroep op 29 juli. Anneke Sanderse (1963) is na haar opleiding aan de HBO-V afgestudeerd aan de Erasmus University Rotterdam richting beleid en management gezondheidszorg. Vervolgens was zij onder andere manager en later directeur van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en van december 2015 tot maart 2021 bestuurder van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en omgeving. Sanderse heeft ook ruime ervaring als toezichthouder.

Sanderse is via een openbare wervingsprocedure geworven. De raad van toezicht ziet in Anneke Sanderse een verbindend leider met een vriendelijke en doortastende stijl, een sterke organisatiesensitiviteit en een scherp zintuig voor verhoudingen en onderstromen.