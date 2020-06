Annemie Schols start als vice-voorzitter rvb Maastricht UMC+

Hoogleraar voeding en metabolisme bij chronische ziekten, Annemie Schols, is op 1 juni gestart als nieuwe decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en als vice-voorzitter van de raad van bestuur van het Maastricht UMC+.

Ze heeft als missie: meer verbinding en samenwerking binnen het Maastricht UMC+ en met partners in de regio.

Maastricht UMC+

Schols over haar nieuwe aanstelling: “FHML heeft interessante uitdagingen op het gebied van onderwijs en onderzoek, het HR-beleid, de mogelijkheden tot uitbreiding van de samenwerking binnen het Maastricht UMC+, het verder vormgeven van de interfacultaire samenwerking en de mogelijkheden voor de faculteit tot versterking in regionaal en landelijk verband. Ik kijk ernaar uit om de initiatieven die de afgelopen jaren onder leiding van de huidige decaan tot stand zijn gekomen, denk bijvoorbeeld aan de Brightlands Maastricht Health Campus, te bestendigen en verder uit te bouwen.”

Wetenschappelijk onderzoek

De samenwerking tussen ziekenhuis en faculteit fungeert als ideale voedingsbodem voor wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe of betere behandelingen. Vragen van artsen uit de dagelijkse praktijk worden vertaald in nieuw onderzoek en nieuwe wetenschappelijke vindingen kunnen worden toegepast in de kliniek. Om meer synergie en integratie te verwezenlijken, zal er nadrukkelijker gezamenlijk beleid komen ten aanzien van integrale verbinding van onderwijs, onderzoek en zorg.

Schols kent een lange carrière binnen FHML en het Maastricht UMC+. Onder andere als onderzoeker en als directeur van NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism. Onder haar leiding is NUTRIM uitgegroeid tot een wereldwijd expertisecentrum op het gebied van obesitas, diabetes, COPD en cachexie bij kanker.