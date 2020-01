Antes-bestuurder versterkt raad van bestuur Parnassia

De raad van commissarissen van Parnassia Groep heeft Sjoerd van Breda benoemd als lid raad van bestuur voor de portefeuille bedrijfsvoering en financiën. Hij volgt hiermee Betty Kooijman op die per 1 juni 2020 aftreedt. Vanwege het complexe takenpakket kiest Parnassia voor een stapsgewijze overdracht.

Van Breda is sinds 2017 bestuurder van Parnassia-dochter Antes/Bavo Europoort in Rotterdam. Eerder trad hij op als directeur bedrijfsvoering van Bavo Europoort. Als zodanig heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de vorming van de huidige Parnassia Groep en uitgebreide ervaring opgedaan met de bedrijfsvoering van het ggz-concern.

Scheidend financieel bestuurder Kooijman heeft enige tijd geleden aangegeven na tien jaar haar functie over te willen dragen. Na 1 juni 2020 blijft Kooijman haar kennis en ervaring inzetten voor Parnassia. Met de nieuwe benoeming bestaat de raad van bestuur tot 1 juni 2020 uit voorzitter Stephan Valk, Marc Blom, Betty Kooijman en Sjoerd van Breda.