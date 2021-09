Antoni van Leeuwenhoek opent hybride OK

Bovendien, aldus AVL, kan door het gebruik van beide apparaten tegelijk de interventieradioloog de tumor beter zien tijdens de behandeling. Hierdoor kan de radioloog nog preciezer werken en ingewikkelder tumoren behandelen. Het Antoni van Leeuwenhoek is het allereerste ziekenhuis in Nederland met deze oplossing.

Anders liggen

Tot deze maand moesten patiënten tijdens een interventieradiologie-behandeling verplaatst worden voor een CT-scan: dat kost tijd en zorgt voor een veranderend beeld, doordat een patiënt bijvoorbeeld anders is gaan liggen. In de nieuwe OK zijn CT-scanner en interventie-röntgenapparaat geïntegreerd.

De volgende interventiebehandelingen kunnen op deze OK worden gedaan: het bevriezen of wegbranden van tumoren via een kleine gaatje in de huid (cryo-ablatie, microwave ablatie, radiofrequente ablatie). Behandeling van tumoren en chirurgische complicaties via de slagaders en lymfebanen (embolisatie). En: stabilisatie van botten, aangedaan door tumor (cementoplastiek, vertebroplastiek), puncties en biopten voor weefselonderzoek van moeilijk te bereikbare tumoren.