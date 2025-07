Antonius Ziekenhuis opent tijdelijk centrum voor kraamzorg

Op locatie Leidsche Rijn van het Antonius Ziekenhuis is tijdelijk een kraamzorgcentrum geopend. Het centrum moet de personeelskrapte in de kraamzorg tijdens de zomer opvangen.

Het centrum is opgezet door het Kraamzorg Samenwerkingsverband Utrecht in samenwerking met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ. Het Antonius Ziekenhuis stelt tijdelijk ruimte beschikbaar.

Tekort aan kraamverzorgenden

In het kraamzorgcentrum is plek voor kraamvrouwen en hun baby’s, die vanwege het tekort aan kraamverzorgenden geen zorg thuis kunnen ontvangen. En voor kraamvrouwen en baby’s voor wie de zorg in uren gedeeltelijk is afgeschaald en die meer uren nodig hebben.

“Het is van groot belang dat iedereen die kraamzorg nodig heeft die ook krijgt. Alle betrokken partijen geven er de voorkeur aan dat kraamzorg thuis wordt geleverd, maar dat lukt deze zomerperiode helaas echt niet. Daarom zetten we in op een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare fysieke zorg in combinatie met digitale kraamzorg. En daarnaast is dit (tijdelijke) kraamzorgcentrum opgezet. Zodat in die gevallen waar het echt niet lukt om de zorg thuis te bieden er dit alternatief is”, zegt Martin Groenenberg, manager zorginkoop bij Zilveren Kruis, vertelt namens de zorgverzekeraars in het AD.

Structurele oplossing ontbreekt

Bianca Visser, voorzitter van het Kraamzorg Samenwerkingsverband Utrecht: “Voor deze zomer was deze noodoplossing het maximaal haalbare, maar er blijven bij alle partijen zorgen. Er moet uiteindelijk een structurele oplossing komen. Zowel om de toegang tot kraamzorg te behouden, als ook om de werkdruk op het beschikbare personeel enigszins beheersbaar te houden.”