Anuskliniek opent tweede vestiging in voormalig MC Slotervaart-gebouw

Jolande van Brussel, een van de twee bestuurders van ggz-instelling PsyQ, stopt per direct. Dat meldt NRC, die een interne brief inzag.

Vergeleken met dinsdag nam het aantal positieve tests woensdag met 2.632 toe. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 58.766 nieuwe besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 8.395 nieuwe gevallen per dag. Tieners en twintiger Eind juni begonnen de coronabesmettingen op te lopen als gevolg van de snel oprukkende Delta-variant van het coronavirus en […]

Stop wasting a good crisis!

Stel je voor, je bent aangenomen als AIOS maar halverwege de opleiding word je ontslagen omdat je niet ingeloot bent voor de tweede helft van de opleiding. Je kans was ongeveer 50% maar in bepaalde regio’s slechts 17%! Een half jaar later mag je opnieuw loten en heb je evenveel kans. Wat je in de tussentijd doet is aan jou. Het klinkt bizar maar dit is de realiteit binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) vanwege een gebrek aan opleidingsplekken voor het tweede deel van de opleiding Maatschappij + Gezondheid (M+G).