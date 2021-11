AP wil betere privacybescherming bij GGD’en

Uit onderzoek van de AP blijkt namelijk dat er nog steeds “wezenlijke risico’s” bestaan voor de bescherming van persoonsgegevens bij het testen, vaccineren en het bron- en contactonderzoek tijdens de coronapandemie, aldus de privacyautoriteit. “Juist nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer zo snel toeneemt, is het essentieel dat mensen vertrouwen hebben in de GGD en niet schromen zich te laten testen of vaccineren.”

Opheldering

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: “We hebben al eerder om opheldering gevraagd bij GGD GHOR over de verwerking van persoonsgegevens in verband met corona. Toen in januari 2021 bleek dat er persoonsgegevens uit de GGD-systemen waren gestolen en werden verhandeld, hebben we het toezicht op de GGD geïntensiveerd.”

GGD GHOR en de GGD’en hebben wel verschillende verbeteringen doorgevoerd, constateert AP. Zo is de zoekfunctie beperkt en de groep personen die gegevens uit de systemen kan exporteren aanzienlijk beperkt, “maar na onderzoek is ons duidelijk geworden dat dit nog onvoldoende is en er nog verdere verbeteringen nodig zijn”, zegt Verdier: “Dat moet snel gebeuren. Daarom sturen we nu deze indringende brief aan GGD GHOR.”

Afspraken ontbreken

AP constateert dat er duidelijke afspraken ontbreken tussen GGD GHOR en de GGD’en onderling en met de vele samenwerkingspartners, zoals callcenters, alarmcentrales, uitzendbureaus en IT-leveranciers. “AP heeft begrip voor deze lastige opgave, maar het is hoe dan ook essentieel dat mensen vertrouwen houden in de GGD. En dat zij niet gaan aarzelen om zich te laten vaccineren of testen door de angst dat daarna hun persoonsgegevens op straat belanden,” meent Verdier.

GGD GHOR en de GGD’en werken aan de vervanging van de ICT-systemen voor bron- en contactonderzoek. In januari van dit jaar meldde RTL-nieuws dat medewerkers van de GGD persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders uit twee belangrijkste coronasystemen hadden gedownload en te koop aanboden op internet. Gevoelige gegevens zijn zo in handen gekomen van criminelen en doorverkocht. De daders zijn inmiddels veroordeeld.