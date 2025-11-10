Skipr

Apothekersassistenten ervaren het vaakst stressvol werk

,

Bijna een op de zes werknemers had vorig jaar een stressvolle baan met hoge taakeisen en weinig vrijheid om het werk te doen zoals ze dat graag zelf willen. Apothekersassistenten ervaren het vaakst stressvol werk (51 procent).

Dat melden onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Verantwoordelijkheid, weinig ruimte

Volgens het rapport komt stressvol werk het meest voor in beroepen met veel directe verantwoordelijkheden en weinig regelruimte. In dat soort werk moeten taken grotendeels worden uitgevoerd volgens vaste instructies of protocollen. Er gelden ook vaak hoge eisen, waarbij heel snel of heel veel werk gedaan moet worden.

Na apothekersassistenten zeggen leerkrachten in het basisonderwijs en medisch praktijkassistenten (ieder 39 procent) de meest stressvolle banen te hebben. Ook de andere beroepen met veel stress zijn in de zorg en het onderwijs, zoals artsen, verpleegkundigen en docenten in het voortgezet onderwijs.

Negatiever

In de horeca is er eveneens vaak sprake van stress op het werk. Het gaat dan om bedienings- en barpersoneel en koks. Daarnaast ervaren ook broodbakkers regelmatig stress op het werk, aldus de studie.

De onderzoekers zeggen verder dat mensen met een stressvolle baan vaker negatiever zijn over de toekomst van hun werk. Ze verwachten dat hun werk over vijf jaar mentaal zwaarder, moeilijker of minder leuk zal zijn. Daarnaast vindt bijna de helft dat de maatregelen tegen stress onvoldoende zijn. Tevens komt er vaker verzuim voor bij stressvol werk. (ANP)

