Arkin verwelkomt nieuwe bestuurder

Floor van Dijk is sinds maandag 1 november officieel toegetreden tot de raad van bestuur van Arkin. Sinds oktober is zij al interim bestuurder bij de Amsterdamse ggz-instelling.

Floor van Dijk (50) is opgeleid is opgeleid tot psychiater bij Mentrum. Na haar opleiding heeft ze als psychiater bij Altrecht gewerkt. “Haar missie toen: de kwaliteit van leven van haar cliënten met een psychiatrische ziekte verbeteren”, meldt Arkin.

Zorginhoudelijk beleid

Deze missie is haar leidraad gebleven, ook later in haar rol van manager, directeur en nu als bestuurder bij Arkin. “Het is bijzonder om als bestuurder terug te keren naar de organisatie waar ik ben gevormd als professional”, reageert Van Dijk. Zij is onder andere verantwoordelijk voor zorginhoudelijk beleid, kwaliteit & veiligheid en wetenschappelijk onderzoek.

Samen met voorzitter Dick Veluwenkamp vormt zij de raad van bestuur van Arkin. Jolande Sap, voorzitter raad van toezicht: “Floor heeft indruk gemaakt met haar verbindende en doortastende stijl van besturen.” Van Dijk is maandag officieel in het bestuurdersbootje gestapt bij Arkin.