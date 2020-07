Artificial intelligence helpt heropnames IC voorkomen

De Nederlandse AI Coalitie heeft drie use cases geselecteerd die de komende tijd ondersteuning krijgen om tot volle wasdom te komen. Een daarvan is een project om met artificial intelligence (AI) specialisten te helpen om een patiënt op het juiste moment van de IC te halen.

De AI Coalitie startte begin dit jaar met het toepassingsgebied Gezondheid en Zorg. ‘De eerste fase, waarin we de organisatie hebben neergezet, liep tot 1 juli’, licht kwartiermaker Pieter Jeekel toe. ‘In de volgende fase focussen we ons erop om concreet aan de slag te gaan.’

Geld en data

Daarbij hoort dat de coalitie uit de 75 ingediende voorstellen drie use cases selecteerde die de volle steun krijgen. Jeekel: ‘We bekijken wat ze nodig hebben. Voor de een is dat financiering, voor de ander data of contact met andere partijen om mee samen te werken.’

Overplaatsing IC

Een belangrijk criterium is dat de projecten op korte termijn impact kunnen hebben, zegt Jeekel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een geselecteerde use case om met AI medisch specialisten op het juiste moment een patiënt van de IC te halen. Diverse ziekenhuizen – AmsterdamUMC, ETZ, OLVG, St Antonius, Radboud UMC, Erasmus UMC en LUMC – gaan de verdere ontwikkeling van deze toepassing ondersteunen.

Hart- en MS-patiënten

De twee andere uitgekozen projecten zijn U-prevent – een algoritme om te helpen bij medicatie op maat voor hartpatiënten – en My Sherpa. Dat laatste initiatief is erop gericht om met AI vroegtijdig achteruitgang bij MS-patienten te detecteren.

‘Wat ons betreft zijn dit de eerste drie van een lange reeks’, vertelt Jeekel. Maandag hield de coalitie een online event met diverse workshops, waar ook secretaris-generaal Erik Gerritsen acte de présence gaf.