Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Artsen en AI: minder scherp en herkennen ziektes slechter

,

Uit internationaal onderzoek blijkt dat artsen die gewend zijn geraakt aan de hulp van AI, ziektes minder goed herkennen.

Het onderzoek toont aan: Wanneer artsen na AI-ondersteuning weer zelf de beelden beoordelen, ontdekken ze bij een kijkonderzoek aanzienlijk minder voorstadia van darmkanker. Meldt de Volkskrant.

AI kan ondersteunen, maar kan ook zorgen voor ‘deskilling’: artsen verliezen vaardigheid omdat ze ervan uitgaan dat AI het altijd bij het juiste eind heeft.

Onderzoek

Zes maanden lang volgden onderzoekers negentien ervaren artsen in vier Poolse centra tijdens coloscopieën. Halverwege werd een AI-hulpprogramma geïntroduceerd. Vanaf dat moment werden beelden willekeurig beoordeeld of alleen door de arts, of door de arts met AI-ondersteuning, zodat beide methoden vergeleken konden worden.

In zes maanden voerden artsen 1.443 coloscopieën uit. Na invoering van AI troffen zij zelf 20 procent minder vaak poliepen aan. Volgens onderzoekers kan dit komen doordat de artsen minder motivatie en focus hadden als AI met hun werk meekeek.

Beperkt

Hoogleraar aan de Erasmus MC Peter Siersema reageert: ‘Een belangrijk onderzoek. De Europese beroepsvereniging van endoscopisten waarschuwde al jaren voor een mogelijke achteruitgang. Maar niet eerder is het zo mooi uitgezocht.’

Ook laat Siersema weten dat het onderzoek wel beperkingen heeft: ‘Het kan bijvoorbeeld zijn dat de twee patiëntengroepen, voor en na invoering van AI, verschilden en dat daardoor in de tweede groep minder poliepen werden gevonden.’

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:08 Artsen en AI: minder scherp en herkennen ziektes slechter
13 aug 2025 Digitale huisartsenzorg biedt een oplossing voor de zomerperiode
13 aug 2025 Clinical Diagnostics betaalde losgeld na hack
13 aug 2025 Minder antibiotica voor pasgeboren baby’s door rekenhulp 
12 aug 2025 Groen licht IZA-aanvraag Antoni van Leeuwenhoek

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties