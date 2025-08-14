Artsen en AI: minder scherp en herkennen ziektes slechter

Uit internationaal onderzoek blijkt dat artsen die gewend zijn geraakt aan de hulp van AI, ziektes minder goed herkennen.

Het onderzoek toont aan: Wanneer artsen na AI-ondersteuning weer zelf de beelden beoordelen, ontdekken ze bij een kijkonderzoek aanzienlijk minder voorstadia van darmkanker. Meldt de Volkskrant.

AI kan ondersteunen, maar kan ook zorgen voor ‘deskilling’: artsen verliezen vaardigheid omdat ze ervan uitgaan dat AI het altijd bij het juiste eind heeft.

Onderzoek

Zes maanden lang volgden onderzoekers negentien ervaren artsen in vier Poolse centra tijdens coloscopieën. Halverwege werd een AI-hulpprogramma geïntroduceerd. Vanaf dat moment werden beelden willekeurig beoordeeld of alleen door de arts, of door de arts met AI-ondersteuning, zodat beide methoden vergeleken konden worden.

In zes maanden voerden artsen 1.443 coloscopieën uit. Na invoering van AI troffen zij zelf 20 procent minder vaak poliepen aan. Volgens onderzoekers kan dit komen doordat de artsen minder motivatie en focus hadden als AI met hun werk meekeek.

Beperkt

Hoogleraar aan de Erasmus MC Peter Siersema reageert: ‘Een belangrijk onderzoek. De Europese beroepsvereniging van endoscopisten waarschuwde al jaren voor een mogelijke achteruitgang. Maar niet eerder is het zo mooi uitgezocht.’

Ook laat Siersema weten dat het onderzoek wel beperkingen heeft: ‘Het kan bijvoorbeeld zijn dat de twee patiëntengroepen, voor en na invoering van AI, verschilden en dat daardoor in de tweede groep minder poliepen werden gevonden.’