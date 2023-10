Aukina de Bruin nieuwe bestuurder Zorggroep Tangenborgh

Aukina de Bruin is op 1 oktober gestart als bestuurder bij Zorggroep Tangenborgh, een ouderenzorgorganisatie in Zuidoost-Drenthe.

De Bruin neemt het stokje over van Jan de Goede, die ruim dan twintig jaar bestuurder van Tangenborgh was. Hij zal zijn taken overdragen aan Aukina de Bruin en eind 2023 uit dienst treden.

Aukina de Bruin

Hiervoor werkte De Bruin als bestuurder bij De Passerel, een regionale organisatie in de gehandicaptenzorg in Gelderland. De raad van toezicht is blij met haar komst. “Met de benoeming van Aukina de Bruin hebben we een bestuurder gevonden die voldoet aan het profiel dat we voor ogen hadden: iemand die oog heeft voor innovatieve en passende zorg en draagvlak kan creëren. Zij heeft samenwerking hoog in het vaandel staan en is in staat zowel intern als extern goede contacten te onderhouden. Zij is afkomstig uit de regio en heeft focus op klantgedreven zorg”, aldus Marie-José van den Driessche, voorzitter raad van toezicht.

Zorggroep Tangenborgh

De Bruin kijkt ernaaruit om samen met medewerkers en het netwerk de ingeslagen koers van Tangenborgh voort te zetten. “De ouderenzorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Ik kijk er naar uit om samen met de medewerkers en alle samenwerkingspartners ervoor te zorgen dat Tangenborgh die uitdagingen kan vertalen naar een gelukkige leeftijd van de ouderen in Zuidoost-Drenthe, naar een gelukkige werktijd voor medewerkers en naar een toekomstbestendige organisatie”, aldus de Bruin.