Autoriteit Persoonsgegevens geeft oordeel over zeven corona-apps

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt maandag bekend wat de privacywaakhond vindt van het ontwerp van zeven corona-apps die het kabinet overweegt in te zetten. Deskundigen die de apps afgelopen weekend onder de loep namen, zien nog allerlei gebreken.

De autoriteit bekeek bij de opzet van de zeven apps op de shortlist van het kabinet of ze voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ze mogen niet meer data verzamelen dan nodig is en de gegevens moeten goed zijn beveiligd. Daarnaast keek de waakhond naar de risico’s die ze met zich meebrengen.

Onvoldoende bescherming

Het kabinet zoekt naar een app die kan helpen mensen op te sporen die met het virus zijn besmet. Als zij thuisblijven, kunnen de ongerichte coronamaatregelen misschien wat worden versoepeld, zodat de samenleving en de bedrijvigheid weer voorzichtig op gang komen. Maar een bruikbare app is nog niet binnen handbereik, bleek in het weekeinde. Vooralsnog beschermt geen van de apps de privacy genoeg, oordeelde bijvoorbeeld de landsadvocaat al.

Eisen

De Autoriteit Persoonsgegevens bekijkt, als het kabinet een keuze heeft gemaakt, of die app inderdaad naar behoren werkt. Als een app niet voldoet aan de eisen van de privacywet AVG, kan de waakhond de overheid verbieden deze in te zetten. Maar zover is het voorlopig nog niet, maakte het ministerie van Volksgezondheid al duidelijk. (ANP)