Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Autoriteit Persoonsgegevens luidt noodklok over opkomst AI, ook in de zorg

,

Nu de druk om AI te omarmen toeneemt, moeten we grondrechten beschermen”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen in toelichting op het meest recente Rapportage AI & Algoritmes Nederland. Het gevaar van zogeheten systeemrisico’s, waarbij problemen ontstaan door uitval of gedrag van AI-systemen, kan gevolgen hebben voor grote groepen mensen of vitale maatschappelijke functies. Als voorbeeld noemt de AP expliciet de zorgsector.

Transparantie en uitlegbaarheid van AI-systemen schiet tekort, oordeelt de privacy-waakhond. Bovendien blijft de doorbereiding op de Europese AI-verordening achter, “terwijl versnelling nodig is”.

Impact op (mentale) gezondheid

Daarnaast wijzen de opstellers van het rapport op de negatieve impact van chatbots en de soms verkeerde adviezen die daaruit voortkomen. Dat zou met name een gevaar zijn voor jongeren met mentale problemen. Ter illustratie wijst de AP naar een rechtszaak in de Verenigde Staten waar ouders van een tiener OpenAI aanklaagden na de zelfdoding van hun zoon. “Ook het aantal incidenten van psychoses in relatie tot AI-chatbots nam toe”, valt te lezen in het rapport. “Het werkelijke aantal incidenten met impact op mentale gezondheid en veiligheid ligt naar verwachting hoger, omdat een deel ervan niet of minder zichtbaar is.”

Aanpassing na zelfdoding

In sommige gevallen passen ontwikkelaars zelf hun product aan. Zo werd ChatGPT aangepast na kritiek op het toegenomen gebruik voor therapie, waar de chatbot niet geschikt voor is. OpenAI lanceerde recent in de Verenigde Staten ChatGPT Health, specifiek gericht op de gezondheidszorg. Techbedrijf Anthropic richt zich eveneens op de gezondheidszorg.

Haast met toezicht

Europese regelgeving staat voorlopig introductie van deze diensten in Nederland in de weg. In eigen land hamert de AP op haast met betere uitvoering van de regelgeving voor AI, meer verduidelijking daarvan en meer toezicht daarop. De organisatie roept het nieuwe kabinet op hier vaart mee te maken.

Reageer op dit artikel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:48 Hermans geeft niet toe aan oppositie over verhoging eigen risico
13:23 Politieke crisis rond jeugdzorg in Lelystad
13:20 Zuyderland-bestuurder David Jongen had persoonlijke beveiliging nodig
13:20 160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’Podcast
12:51 Ouderenzorgbestuurder Leo Groenendaal ontvangt erepenning

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties