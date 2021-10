B. Braun Medical neemt Inzorg over

B. Braun Medical neemt Inzorg Nederland over. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft hier toestemming voor gegeven. Inzorg is via dochteronderneming ExpertCare aanbieder van gespecialiseerde en hoogcomplexe zorg thuis en via Villa ExpertCare levert het concern intensieve kinderverpleging. Tevens biedt Inzorg enkele opleidingen aan.