Bart Berden verwacht verdere rantsoenering in de zorg

Ziekenhuisbestuurder Bart Berden van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg waarschuwt dat wij in Nederland moeten wennen aan slechtere service in de zorg. Rantsoenering is nodig om te voorkomen dat mensen overbodig komen te overlijden, vertelt Berden in ‘Sven op 1’ op NPO Radio 1.

Om te voorkomen dat het echt mis gaat in de zorg, hoopt Berden dat het integraal zorgakkoord (IZA) van minister Ernst Kuipers van VWS, ondanks de val van het kabinet, behouden blijft. “Daar pleit ik echt voor, want het IZA is iets waar wij nu op acteren. Wij geloven hierin en dat zie ik ook bij huisartsen en andere vitale groepen. Wij moeten hier niet nu van afwijken.”

Rantsoenering zorg

Het in stand houden van het IZA “vraagt moed en zal leiden tot een verschraling van de service”, vertelt Berden. Dat leidt tot nog verdere rantsoenering van de zorg, met als mogelijk gevolg nog meer agressief gedrag jegens zorgpersoneel. “Dat proberen wij via innovatie te voorkomen.”

Overlijden voorkomen

Het dient echter een groter doel. “Het is de enige manier om te voorkomen dat het leidt tot onnodige overlijdens. Wij moeten de kwaliteit behouden voor de patiënten die het echt nodig hebben.” Kortom: wen aan de slechte service, want als Nederland de huidige service in stand houdt, moet er op andere plekken gesneden worden, anders gaan er mensen overbodig dood.