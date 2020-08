Basalt versterkt raad van toezicht met twee nieuwe leden

Arthur Notermans

Arthur Notermans is bestuurder bij Espria, waar hij als Chief Financial Officer onder meer de onderdelen Financiën, Control, Bedrijfsvoering, ICT, Treasury, Vastgoed en Facilitair in zijn portefeuille heeft. Daarnaast was Notermans tot 2018 voorzitter van de raad van commissarissen van Woningbouwcorporatie Woonschakel uit Medemblik en tot 2019 toezichthouder en voorzitter van de auditcommissie van Stichting Adoptie Voorzieningen.

Ymke Fokma

Ymke Fokma is bestuurslid bij het Dijklander Ziekenhuis. Voor haar aantreden in 2019 was ze drie jaar directeur bedrijfsvoering bij het AMC en werkte ze bij zorgverzekeraar Achmea en The Boston Consulting Group. Momenteel is Fokma lid van de kwaliteitscommissie van de vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD).

Organisatie

Vanuit elf locaties in en nabij ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland organiseert Basalt revalidatiegeneeskundige zorg. De organisatie heeft naast 62 revalidatieartsen, cardiologen en longartsen nog 1100 medewerkers in dienst, waaronder verschillende therapeuten en verpleegkundigen. Zij vormen gezamenlijk de specialistische teams voor onder andere kinder-, hart-, long-, pijn-, ortho-, neuro- en oncologische revalidatie.